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Организаторы «Мастерса» в Риме рассчитывают провести турнир в сентябре

Организаторы «Мастерса» в Риме рассчитывают провести турнир в сентябре
Теннис / ATP 0

Организаторы «Мастерса» в Риме (Италия), который был отложен из-за пандемии коронавируса, надеются провести турнир в сентябре.

«Ожидается, что в середине июня ATP и WTA представят обновлённый теннисный календарь. Наиболее вероятная гипотеза предполагает проведение отложенного „Мастерса“ в Риме в сентябре, в качестве части своеобразного перезапуска грунтового сезона. Необходимо подождать решения руководства.

Мы надеемся, что сможем вернуть наш спорт к жизни. В то же время Федерация тенниса Италии советует всем, кто приобрёл билеты, дождаться официального решения ATP и WTA», — сказано в заявлении на официальном сайте турнира.

«Мастерс» в Риме должен был пройти с 10 по 17 мая. Теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится не раньше августа.

Турнир в Риме
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