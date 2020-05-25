Организаторы «Мастерса» в Риме рассчитывают провести турнир в сентябре

Организаторы «Мастерса» в Риме (Италия), который был отложен из-за пандемии коронавируса, надеются провести турнир в сентябре.

«Ожидается, что в середине июня ATP и WTA представят обновлённый теннисный календарь. Наиболее вероятная гипотеза предполагает проведение отложенного „Мастерса“ в Риме в сентябре, в качестве части своеобразного перезапуска грунтового сезона. Необходимо подождать решения руководства.



Мы надеемся, что сможем вернуть наш спорт к жизни. В то же время Федерация тенниса Италии советует всем, кто приобрёл билеты, дождаться официального решения ATP и WTA», — сказано в заявлении на официальном сайте турнира.

«Мастерс» в Риме должен был пройти с 10 по 17 мая. Теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится не раньше августа.