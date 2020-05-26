Серена Уильямс рассказала о распорядке дня на карантине

Американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, Серена Уильямс рассказала, как ей удалось адаптироваться к режиму самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По словам спортсменки, она совмещает работу и семью.
«Всё получается хорошо. Я чувствую себя хорошо. Выстроила собственный распорядок. Я тренируюсь по утрам, затем у меня бывает немного своего времени, я сосредоточена на бизнесе. А после этого остаток дня я стремлюсь провести с дочерью Олимпией. Иногда бывает ещё один бизнес-звонок.
Я стремлюсь сосредоточиться на времени, которое провожу с дочерью. В то же время у меня остаётся ещё очень много дел», — цитирует Уильямс Tennis World USA со ссылкой на подкаст KindredCast.
Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема».
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