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Серена Уильямс рассказала о распорядке дня на карантине

Серена Уильямс рассказала о распорядке дня на карантине
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, Серена Уильямс рассказала, как ей удалось адаптироваться к режиму самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По словам спортсменки, она совмещает работу и семью.

«Всё получается хорошо. Я чувствую себя хорошо. Выстроила собственный распорядок. Я тренируюсь по утрам, затем у меня бывает немного своего времени, я сосредоточена на бизнесе. А после этого остаток дня я стремлюсь провести с дочерью Олимпией. Иногда бывает ещё один бизнес-звонок.

Я стремлюсь сосредоточиться на времени, которое провожу с дочерью. В то же время у меня остаётся ещё очень много дел», — цитирует Уильямс Tennis World USA со ссылкой на подкаст KindredCast.

Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема».

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