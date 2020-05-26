Беременная Цибулкова попала на обложку модного журнала

Бывшая четвёртая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с обложки модного журнала Grade.

Посмотреть фотографию можно на странице Доминики Цибулковой в «Инстаграме».

Доминика Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восемь из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии.

Цибулкова не выступала с «Ролан Гаррос»—2019. В ноябре 2019 года она объявила о завершении профессиональной карьеры. В настоящий момент спортсменка находится на седьмом месяце беременности.