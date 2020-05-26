Марат Сафин: когда впервые приехал на «Ролан Гаррос», две недели питался шаурмой
Российский теннисист Марат Сафин вспомнил свой первый «Ролан Гаррос». Впервые он выступил на Открытом чемпионате Франции в 1998 году, когда ему было 18 лет.
«Воспоминания о Париже? В моей жизни многое изменилось. Когда я впервые приехал туда в 1998-м, я остановился в Булони и две недели ел только шаурму. Было не так много денег, и я не мог позволить себе что-то роскошное. Но жизнь продолжалась, я начал зарабатывать деньги и больше наслаждаться жизнью. Переехал в центр и начал открывать для себя новую жизнь», — сказал Сафин в интервью для канала «Ролан Гаррос» в YouTube.
Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Australian Open (2005) и US Open (2000).
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