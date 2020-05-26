«В ожидании». Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике
Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме».
«В ожидании», — написала Потапова.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Анастасии Потаповой.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. На Открытом чемпионате Австралии она зачехлила ракетку уже после первого матча, разгромно уступив Серене Уильямс — 0:6, 3:6.
Потапова поучаствовала в челлендже от Халеп, но не сумела превзойти результат Симоны
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