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Потапова поучаствовала в челлендже от Халеп, но не сумела превзойти результат Симоны

Потапова поучаствовала в челлендже от Халеп, но не сумела превзойти результат Симоны
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова приняла участие в челлендже, который запустила вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп. Суть задания заключается в наибольшем количестве повторений упражнения на скорость и координацию за 45 секунд. Результат Анастасии — 27 повторений, что на 5 меньше, нежели у Халеп.

Видео доступно на странице Потаповой в «Инстаграме».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.

19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. На Открытом чемпионате Австралии она зачехлила ракетку уже после первого матча, разгромно уступив Серене Уильямс — 0:6, 3:6.

Халеп запустила челлендж, показав упражнение на скорость и координацию
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