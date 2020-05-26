Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Квитова вышла в полуфинал турнира в Чехии, Веселы и Росол выбыли

Квитова вышла в полуфинал турнира в Чехии, Веселы и Росол выбыли
Теннис / ATP 0

В Чехии состоялись матчи 1/4 финала турнира, в котором принимают участие ведущие местные игроки. Соревнование проходит по олимпийской системе.

В мужской сетке не смог выйти в полуфинал первый номер посева Иржи Веселы, который уступил Михаэлу Врбенски со счётом 6:4, 3:6, 0:1. Теперь Врбенски сыграет в полуфинале с Иржи Легечкой, который победил со счётом 7:6, 1:6, 1:0 Томаша Махача.

Мужская сетка

Во втором полуфинале сыграют Зденек Коларж и Вит Коприва. Коларж обыграл Йонаша Форейтека (6:3, 7:5), а Коприва был сильнее Лукаша Росола, второго номера посева (7:6, 6:3).

В женской сетке обошлось без сюрпризов. Фаворитки одержали победы и вышли в полуфинал. Петра Квитова, посеянная под первым номером, обыграла Барбору Крейчикову со счётом 7:6, 6:2. В полуфинале Квитова сыграет с Катержиной Синяковой, победившей Люцию Градецка со счётом 6:3, 6:4.

Женская сетка

Во втором полуфинале встретятся Барбора Стрыцова и Каролина Мухова. Стрыцова нанесла поражение Линде Фрухвиртовой (6:1, 7:5), а Мухова победила Кристину Плишкову (6:3, 6:4).

В Чехии стартует турнир, в котором примут участие Квитова, Кр. Плишкова, Синякова и Веселы
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020