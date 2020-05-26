Медведев уверен, что сокращение призовых не повлияло бы на мотивацию теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев поделился своим мнением о влиянии пандемии коронавируса на доходы спортсменов. Из-за пандемии теннисные турниры были отменены до августа. Многие теннисисты лишились всех источников дохода. Больше всего пострадали низкорейтинговые теннисисты.

«Мы, спортсмены, просто выполняем свою работу. Например, футболист ведь не может прийти к руководству клуба и сказать: «Платите мне меньше». Спортивная индустрия держится на экономических принципах. В теннисе система оплаты спортсменов даже сложнее, чем в других видах спорта. Например, если в футболе агент приходит к руководству футбольного клуба и называет свои условия, то в теннисе мы играем за призовые. Я уверен, что 80% игроков из первой сотни топ-спортсменов продолжили бы играть в теннис с той же отдачей и волей к победе, даже если бы призовые были в десять раз меньше. Нам повезло, что мы, занимаясь любимым делом, зарабатываем большие деньги», — цитирует Медведева Forbes.ru.