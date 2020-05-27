Костюм Трампа, триумф на Уимблдоне и пышные причёски Андре. Яркие фото любви Агасси и Граф

В 1999 году Андре Агасси выиграл долгожданный «Ролан Гаррос», которого ему не хватало, чтобы собрать «Карьерный шлем» (титулы на четырёх турнирах «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open). Победительницей в одиночном разряде в тот год в Париже стала именитая немка Штеффи Граф, у которой к тому моменту был не только «Карьерный шлем», но и уникальный «Золотой шлем» (1988), когда в течение одного календарного года теннисист выиграл и все 4 турнира «Большого шлема», и Олимпийские игры. После успеха Агасси во Франции его тренер, американец Бред Гилберт, сказал своему подопечному: «Лишь два человека в современной истории выиграли все 4 турнира «Большого шлема» и золотую медаль Олимпиады – ты и Штеффи Граф. Поэтому вы должны быть вместе». Так всё и случилось.
Яркие кадры истории любви Андре Агасси и Штеффи Граф — в фотоподборке «Чемпионата».
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