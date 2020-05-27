Мама Джоковича рассказала, когда Новак закончит карьеру

Мама сербского теннисиста Новака Джоковича поделилась мнением о возможных планах сына. Она предположила, что первая ракетка мира не будет продолжать карьеру до солидного возраста, как это сделал швейцарец Роджер Федерер.

«Будет ли Новак играть до 40 лет? Я не думаю. У него есть много всего в жизни, не только теннис. Да, сейчас он является теннисистом, но ему также хочется заниматься различными вещами после окончания карьеры. К тому же, у него есть семья. Думаю, что он будет играть ещё три — четыре года, максимум пять лет», — приводит слова мамы Джоковича Tennis World USA.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса теннисный сезон приостановлен. Предполагается, что турниры могут возобновится в августе. При этом уже был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» — перенесён с мая на сентябрь.