Фоньини: верю, что Джокович сможет побить рекорд Федерера по победам на ТБШ

11-я ракетка мира итальянец Фабио Фоньини поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Я знаю Джоковича с 14 лет, и уже тогда было понятно, что он будет делать что-то великое. У него железный характер. Мы часто разговариваем. Я верю, что он сможет превзойти рекорд Роджера Федерера по победам на турнирах „Большого шлема“. Он голоден до побед, с его характером и телом он сможет превзойти других игроков „Большой тройки“. Но если меня спросят, за чьей игрой приятнее всего смотреть, я назову Федерера», — приводит слова Фоньини OA Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров было приостановлено в марте и возобновится не раньше августа.