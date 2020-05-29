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«Это рабочий этикет». Американский теннисист призвал Джоковича пройти вакцинацию

«Это рабочий этикет». Американский теннисист призвал Джоковича пройти вакцинацию
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Ноа Рубин призвал серба Новака Джоковича не отказываться от вакцинации от коронавируса, если это станет требованием после возобновления теннисного сезона. Первая ракетка мира Джокович неоднократно говорил, что выступает против обязательной вакцинации.

«Позицию Джоковича можно назвать личным мнением. Но оно перестаёт быть сугубо личным, когда дело касается и других людей. Это стандартный рабочий этикет. Если мне придётся находиться в той же раздевалке, трогать полотенца или что-то такое, я бы не хотел быть рядом с человеком, который не вакцинировался», — цитирует Рубина Tennis World USA.

Джокович выражал сомнения в том, что учёным удастся изобрести и протестировать вакцину к концу лета, когда может возобновиться сезон.

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