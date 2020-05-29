Адвокат рассказала о доказательствах невиновности теннисиста Басилашвили

Адвокат грузинского теннисиста Николоза Басилашвили Ирма Чкадуа рассказала об отношениях своего подопечного с бывшей женой, в избиении которой обвиняют спортсмена. По её словам, Басилашвили находится под постоянным психологическим давлением. Например, в 2019 году его бывшая жена обманом проникла в раздевалку на US Open перед матчем теннисиста.
«Они живут раздельно с 2018 года, но официально развелись в августе 2019-го. Инициатором был Николоз. Во время US Open его супруга проникла в раздевалку по поддельной аккредитации и спровоцировала скандал. После этого представители соревнований попросили её покинуть территорию клуба. Она улетела из США на деньги Николоза. В результате случившегося он проиграл матч, что сильно ухудшило его положение в рейтинге», — приводит слова Чкадуа Live.
Также адвокат Басилашвили заявила, что в её распоряжении есть кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в саду, где видно, как бывшая супруга не убегает после избиения, как она утверждает, а спокойно выходит с сыном из дома.
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