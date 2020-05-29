Элина Свитолина: у меня такой настрой, что нужно будет скоро тренироваться

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала участие на выставочном турнире, который пройдёт в середине июля в Берлине (Германия). Соревнования пройдут на харде и на траве, каждый матч будет состоять из двух сетов с решающим тай-брейком до 10 очков. На турнире примут участие немки Юлия Гёргес и Андреа Петкович, а также Кики Бертенс из Нидерландов.



«Работаю в основном над физической подготовкой, усиленно занимаюсь в зале, но и на корте играю где-то три раза в неделю. Успела потренироваться и с Гаэлем Монфисом, и со Стэном Вавринкой. Но больше занимаюсь именно тем, чтобы физически быть готовой к выходу на корт. Потом уезжаю на время в Монако. По приезде, где-то за месяц до турнира, начну работать со своим тренером Эндрю Беттлсом. Тогда и буду больше фокусироваться на работе на корте. Если честно, мы ещё не знаем, на каком покрытии лучше тренироваться. Думаю, буду готовиться на харде.



Очень большой шанс, что будет проходить и US Open, и «Ролан Гаррос». Всё стало потихоньку открываться, хотя будут строгие меры безопасности. Думаю, к концу августа или в сентябре уже будут проходить турниры. Официально никаких объявлений не было, но у меня такой настрой, что нужно будет скоро тренироваться, поэтому турнир в Берлине — хороший старт», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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