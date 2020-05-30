Кирьос — о гибели Джорджа Флойда: что не так с этим миром? Почему мы так поступаем?

Австралиец Ник Кирьос не остался в стороне от трагедии, произошедшей в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского погиб темнокожий Джордж Флойд.
«Что с этим миром не так? Почему мы поступаем друг с другом таким образом?» — написал Кирьос в «Инстаграме». Ник опубликовал карикатурный рисунок под названием «1 страна 2 системы». «Джордж Флойд подозревался в подделке, был убит полицией. Диланн Руф убил 9 человек и был мирно арестован», — гласят подписи под изображением. Ниже приведена цитата темнокожего актёра, режиссёра и продюсера Дарнелла Ламонта Уолкера: «Нас убивают так часто, что начинаю верить в то, что из тел темнокожих получаются лучшие удобрения, чем из белых людей».
Карикатура с Флойдом и Руфом
Фото: «Инстаграм» Ника Кирьоса
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
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