Тарпищев — о возобновлении тренировок: чехарда и неравноценные возможности у спортсменов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о неравноценности подготовки к возобновлению сезона теннисистов в регионах России, в Москве и за рубежом.

«С позиции регионального тенниса, надо преобразовывать единый календарный план мероприятий в систему соревнований — региональную, областную, межрегиональную, а потом нужно создавать турниры для роста молодёжного состава. Региональные турниры и чемпионат России тоже никто не отменял, только перенесли их. Есть ещё чемпионат Европы, который не пройдёт в июне. Значит, надо проводить его где-то в сентябре. Потребуются двойные усилия с целью индивидуализации планов подготовки.



Надо учитывать, что многие страны раньше нас выходят на тренировочный процесс. Более того, календарь будет сужен. Надо распределить игроков так, чтобы они могли играть в разных странах в равноценных условиях. У нас 13 человек застряло за рубежом. Некоторые уже начали там тренироваться: Александрова — в Чехии, Медведев — во Франции, Рублёв — в Испании. А вот Хачанов — в Москве. Все в разных условиях. Всё решит мастерство индивидуальной подготовки.

У теннисиста в год 34–36 недель соревнований, из которых в 25 нужно быть в форме. Представляете, какая чехарда и неравноценные возможности у разных спортсменов? Многие турниры «Большого шлема», где набирается больше всего очков, отменены. Только US Open, теоретически, может быть проведён. Трудно решить, кто туда поедет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.