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Бенуа Пэр дважды за сутки перекрасил волосы в необычные цвета

Бенуа Пэр дважды за сутки перекрасил волосы в необычные цвета
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Бенуа Пэр продолжает эпатировать публику своими образами. В очередной раз перекрасил волосы, и на этот раз — дважды за сутки.

Два дня назад Пэр на странице в «Инстаграме» поделился фотографией, где его причёска полностью выбелена. Его внушительная борода при этом чёрная.

«Всем добрый вечер», — подписал фото теннисист, спровоцировав много положительных комментариев.

Сутки спустя Бенуа выложил новое фото — его волосы розового цвета.

«Почему нет?» — подписал фото Пэр.

В текущем сезоне Бенуа провёл 16 матчей, 9 из которых выиграл. В настоящее время он является 22-й ракеткой мира.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

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