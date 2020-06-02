Энен: если бы не конкуренция с Клейстерс, я бы не стала таким хорошим игроком

Бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен призналась, что скучает по соревнованиям, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. 38-летняя Энен, последнее время работающая комментатором, вспомнила также о противостоянии с соотечественницей Ким Клейстерс.
«Я скучаю по теннису. Мне много приходилось путешествовать из-за моей работы комментатором. Но теперь наконец я дома с моим мужем и детьми. Я очень много работала в своей академии, а теперь могу провести время с семьёй, побыть мамой. Сейчас мы проходим через сложный период. Я же пытаюсь использовать эту паузу.
Будучи ребёнком, мечтала, что выиграю «Ролан Гаррос». Я очень горда, что мне удалось стать частью истории этого турнира.
Если бы не конкуренция с Клейстерс, я бы не стала таким хорошим игроком. Это можно сравнить с конкуренцией Надаля, Федерера и Джокоича, которые способствовали развитию тенниса. Конкуренция не должна парализовывать. Нам не стоит сравнивать друг друга, но нужно вдохновляться тем, что делают другие.
Мы с Ким не устраиваем совместных ужинов, но когда встречаемся, много говорим, особенно о детях. Я удивилась, что она вернулась на корт», — цитирует Энен Tennis World USA.
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