«Не вылезала из своего мирка». Жюстин Энен призналась, что в теннисе у неё не было друзей

Бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен рассказала, что не дружила ни с одной из соперниц, с которыми ей доводилось встречаться на корте.

«Я отличалась от других девушек. Я замыкалась в себе и не вылезала из своего мирка. Тур — это работа, и я никогда не играла ради общения и дружбы. Я хотела быть профессионалом, мне нужно было побеждать.

С детства любила соревноваться и уважала соперниц, хотя далеко не всегда вела себя идеально. Трудно контролировать эмоции в условиях такой конкуренции. Важно это понимать, чтобы потом принимать верные решения.

У меня не было друзей в туре, но я об этом не жалела, так как играла не ради этого. Друзья у меня были, но не из мира тенниса», — приводит её слова Tennis World USA.