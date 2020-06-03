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«Не вылезала из своего мирка». Жюстин Энен призналась, что в теннисе у неё не было друзей

«Не вылезала из своего мирка». Жюстин Энен призналась, что в теннисе у неё не было друзей
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен рассказала, что не дружила ни с одной из соперниц, с которыми ей доводилось встречаться на корте.

«Я отличалась от других девушек. Я замыкалась в себе и не вылезала из своего мирка. Тур — это работа, и я никогда не играла ради общения и дружбы. Я хотела быть профессионалом, мне нужно было побеждать.

С детства любила соревноваться и уважала соперниц, хотя далеко не всегда вела себя идеально. Трудно контролировать эмоции в условиях такой конкуренции. Важно это понимать, чтобы потом принимать верные решения.

У меня не было друзей в туре, но я об этом не жалела, так как играла не ради этого. Друзья у меня были, но не из мира тенниса», — приводит её слова Tennis World USA.

Энен: если бы не конкуренция с Клейстерс, я бы не стала таким хорошим игроком
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