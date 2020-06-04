Шарапова — о выступлении Гауфф на акции протеста: это лучшие две минуты моего утра

Российская теннисистка Мария Шарапова поддержала 16-летнюю американскую теннисистку Кори Гауфф, которая приняла участие в акции протеста, направленной на привлечение внимания к проблеме полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Гауфф выступила с речью во Флориде.

«Это лучшие две минуты моего утра. Ты особенная, Кори!» — написала Шарапова, репостнув видео выступления Гауфф.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Шараповой.

Гауфф — победительница трёх турниров WTA (один — в одиночном разряде), победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года в одиночном разряде среди юниоров, победительница Открытого чемпионата США 2018 года в парном разряде среди юниоров, финалистка Открытого чемпионата США 2017 года в одиночном разряде среди юниоров, самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире «Большого шлема»