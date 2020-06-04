Надаль — о протестах в США: нормальные люди против расизма, но это плохой пример акций

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о беспорядках и акциях протеста, которые проходят в США. Начало массовым акциям положило случайное убийство афроамериканца при задержании полицией. После этого во многих американских городах на улицы начали выходить тысячи людей, выступивших против полицейского насилия в отношении темнокожих. При этом мирные акции сопровождались и актами насилия: собравшиеся мародёрствовали и били витрины.
«Нормальные люди и те, кто хочет видеть мир во всём мире, будут против расизма, бедности, всего того негатива, который сегодня происходит чаще, чем бы нам хотелось.
Но когда я вижу всё это безобразие на улицах, то думаю, что это неправильный способ протеста. Это плохой пример. Ситуация уже стала критической, но я действительно верю в людей, верю, что проблемы можно решить. На всё требуется время. Все улучшения в жизни людей требовали времени.
Мы приближаемся к тому, чтобы у всех были равные возможности, права, уровень защиты. Пока сделанного недостаточно. Нам нужно работать ещё, чтобы сделать мир лучше», — цитирует Надаля Metro.
- 4 июня 2020
-
22:57
-
21:49
-
21:29
-
20:01
-
18:49
-
18:43
-
17:37
-
17:15
-
16:28
-
13:22
-
11:19
-
09:09
-
01:05
- 3 июня 2020
-
23:43
-
21:29
-
20:07
-
18:06
-
15:43
-
13:39
-
11:41
-
09:59
-
09:39
- 2 июня 2020
-
23:17
-
22:27
-
20:51
-
18:38
-
17:18
-
16:44
-
13:39
-
11:18
-
09:19
-
06:22
-
01:37
-
00:50
- 1 июня 2020
-
21:55