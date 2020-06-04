Надаль — о протестах в США: нормальные люди против расизма, но это плохой пример акций

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о беспорядках и акциях протеста, которые проходят в США. Начало массовым акциям положило случайное убийство афроамериканца при задержании полицией. После этого во многих американских городах на улицы начали выходить тысячи людей, выступивших против полицейского насилия в отношении темнокожих. При этом мирные акции сопровождались и актами насилия: собравшиеся мародёрствовали и били витрины.

«Нормальные люди и те, кто хочет видеть мир во всём мире, будут против расизма, бедности, всего того негатива, который сегодня происходит чаще, чем бы нам хотелось.

Но когда я вижу всё это безобразие на улицах, то думаю, что это неправильный способ протеста. Это плохой пример. Ситуация уже стала критической, но я действительно верю в людей, верю, что проблемы можно решить. На всё требуется время. Все улучшения в жизни людей требовали времени.

Мы приближаемся к тому, чтобы у всех были равные возможности, права, уровень защиты. Пока сделанного недостаточно. Нам нужно работать ещё, чтобы сделать мир лучше», — цитирует Надаля Metro.