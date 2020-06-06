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Третья ракетка мира Каролина Плишкова выиграла первый турнир после карантина

Третья ракетка мира Каролина Плишкова выиграла первый турнир после карантина
Теннис / WTA 0

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей выставочного турнира LiveScore Cup, который проходил в Праге (Чехия). В соревнованиях приняли участие шесть спортсменок, представляющих Чехию. Сначала прошли однокруговые турниры в двух группах, а затем теннисистки, занявшие первые места в своих тройках, разыграли титул.

В финал вышли Плишкова и Тереза Мартинцова, выигравшие по два матча в своих подгруппах. Плишкова обыграла Барбору Стрыцову со счётом 7:5, 6:1 и нанесла поражение Катержине Синяковой – 6:1, 6:0.

Мартинцова обыграла Каролину Мухову – 5:7, 6:4, 6:3 и взяла верх над Кристиной Плишковой – 4:6, 6:1, 6:4.

В финале Каролина Плишкова нанесла поражение Мартинцовой – 6:2, 6:4. Это первый турнир, который третья ракетка мира выиграла после возобновления тренировок на корте.

Официальные турниры WTA приостановлены до 31 июля.

LiveScore Cup. Финал
06 июня 2020, суббота. 18:10 МСК
Тереза Мартинцова
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

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