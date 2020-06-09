Елена Веснина рассказала, как совместить выступления в одиночном и парном разряде

Олимпийская чемпионка в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как грамотно совместить выступления в одиночном и парном разряде.

«Как грамотно совместить выступления в одиночном и парном разряде⁉ Постараюсь в этом посте раскрыть тему, как в профессиональном туре играть оба разряда, добиваться результата и при этом не отбросить коньки. Не хочу никого учить, просто расскажу свой путь и свои трудности в принятии решений и реализаций своих целей.

Всем известно, что одиночный разряд всегда в приоритете, у всех игроков без исключения. Но зачастую бывает, что жребий может выпасть так, что в 1-2-м круге ты вынужден играть против первой ракетки мира или первого сеяного или просто игрока, который находится в космической для себя форме. Поражение, расстройство, самокопание, которое, возможно, будет длиться до следующего турнира и, если не получиться отбросить мысль о прошлой неудаче, то за неделю это может очень сильно разрушить вам мозг. И я уже молчу про череду поражений, такое случается у всех. Но из этого ступора мне помогала выйти и нащупать свою игру именно пара!

Да, мы все привыкли слышать, что пара не так престижна (соглашусь), это чувство может в тебе присутствовать до тех пор, пока ты не выигрываешь какой-то крупный турнир серии «Мастерс», или ещё круче БШ, ОИ.

Прежде всего, надо быть физически очень подготовленным, выносливым, чтобы выдерживать по два матча в день в течение недели, а то и двух. У меня такое часто случалось, и тут очень важно правильно восстанавливаться после таких нагрузок. Я экономила силы и не играла пары на маленьких турнирах, цель всегда была крупные титулы.

На всех соревнованиях в Туре существуют одна проблема для очень многих игроков — нехватка кортов и времени на всех. То, что происходит в practice desc (комната, где записывают на тренировки), иногда даже сложно представить. Толкучка, очередь и в итоге, даже если вы стоите в топ-20 в одиночке и номер 1 в паре, вам могут дать время с 7:30 утра на 154 корте, наполовину с ещё двумя игроками. Согласитесь, хорошей тренировкой это не назовёшь, но хоть что-то», — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме», добавив, что продолжение можно прочитать на слайдах «карусели».

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Елены Весниной.