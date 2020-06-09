Юность, стильные выходы в свет и любовь к «Спартаку». Яркие фото Динары Сафиной

Динара Сафина — одна из наиболее известных теннисисток России, которая смогла повторить успех своего брата Марата и тоже стала первой ракеткой мира.
Главный успех пришёл к Динаре Сафиной во время грунтового сезона-2009 – накопленных побед за последние 52 недели хватило россиянке, чтобы подняться на вершину мирового рейтинга. 20 апреля, за неделю до своего 23-го дня рождения, Динара стала первой ракеткой мира. До неё из России этого удалось добиться только трём теннисистам – Евгению Кафельникову, Марату Сафину и Марии Шараповой. На этой позиции Сафина-младшая продержалась до октября, выступив в этом статусе на трёх турнирах «Большого шлема» подряд. Суммарно она была первой ракеткой мира ровно полгода (26 недель), опередив по этому показателю и Марата, и Марию, и Евгения. Кстати, Динара с Маратом вдвоём установили ещё один уникальный рекорд – они являются единственными в мире братом и сестрой, бывшими первыми ракетками в одиночном разряде. В женском теннисе есть две сестры, возглавлявшие рейтинг, – Серена и Винус Уильямс.
Последние годы Динара Сафина активно занимается тренерской работой с теннисистами юниорского возраста.
Яркие фото карьеры и жизни Динары Сафиной — в фотоподборке «Чемпионата».
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