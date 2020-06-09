Винус Уильямс: расизм — проблема не только темнокожих. Раньше в это никто не верил

Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о проблеме расизма в США. Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских страну охватили протесты.

«Я глубоко опечалена тем, что потребовалось несколько случаев полицейской жестокости, чтобы люди поняли, что Америка пронизана расизмом. Так не должно быть.



Это лишь царапины на безобразном лице расизма в США. Если полицейская жестокость в таком масштабе существует много лет, представьте, сколько других проявлений расизма в нашей стране: в системах правосудия, здравоохранения, образования.



Раньше говорить о расизме было непопулярно. Этого избегали, никто в это не верил. Не оказавшись на месте афроамериканцев, невозможно понять, с какими препятствиями они сталкиваются в этой стране, в этом мире.



Раньше я боролась за равные призовые для мужчин и женщин на турнирах «Большого шлема», и мы победили. Сексизм — это проблема не только женщин, а расизм — проблема не только темнокожих.



Это больше не останется без внимания. Я восхищаюсь солидарностью, возникшей по всей стране. Я растрогана до слёз.



Когда большинство остаётся в стороне, они неосознанно потворствуют угнетению меньшинств. Тем, у кого есть сила и привилегии, проще быть услышанными. Они должны постоянно пользоваться этим.



Мы должны победить! Мы не можем позволить расизму существовать. Мы должны любить, помогать, слушать, верить друг другу, даже если мы никогда не окажемся на месте другого человека. Продолжайте говорить об этом. Сегодня, завтра, через месяц, через год, каждый день, пока мы не добьёмся равенства для афроамериканцев.



Я так счастлива, что меня наконец услышали. Молюсь за тех, кто ушёл из жизни, чтобы Америка наконец смогла проснуться и начать действовать», — написала Винус на своей странице в «Инстаграме».