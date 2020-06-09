Мугуруса призналась, что победа на «Ролан Гаррос» в 2016 году изменила её жизнь

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, как изменилась её жизнь после победы на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2016 году. Тогда Мугуруса впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2017 году она стала победительницей Уимблдона.
«Победа на «Ролан Гаррос» для испанцев является мечтой, ведь мы обычно играем на грунте. Все теннисисты в Испании стремятся выиграть этот турнир. И тренеры постоянно говорят: «Представь, как ты выигрываешь матчбол на «Ролан Гаррос». Поэтому я всегда мечтала о победе. Считаю, я провела там лучший матч в жизни, победив Серену Уильямс.
После окончания турнира у меня было много обязательств, связанных с взаимодействием со СМИ. За две недели на турнире я потратила всю энергию. Казалось бы, после такого надо веселиться и праздновать, но в моём случае всё было не так.
Да, попозже мы праздновали, но не сразу после победы. Я испытала странные эмоции. У меня ушло некоторое время, чтобы осознать этот успех. Даже когда я вновь вернулась на корт, продолжала думать: «Вау! Я — победительница турнира «Большого шлема». Понять и принять это нелегко.
После этого всё изменилось. Да, я выросла как теннисистка. Победа даёт уверенность в своих силах. После этого думаешь, что действительно можешь сделать это снова», — цитирует Мугурусу Tennis World USA.
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