Стал известен календарь WTA на конец сезона: Ухань остался, Кубок Кремля сдвинут на ноябрь

В интернете появился один из предварительных вариантов календаря WTA на оставшуюся часть сезона-2020, который пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Календарь появился в «твиттере» бывшей первой ракетки мира россиянина Евгения Кафельникова.

В опубликованной версии остался турнир в Ухане, а ВТБ Кубок Кремля сдвинули на ноябрь.

Фото: https://twitter.com/KYevgeni

Календарь оставшейся части сезона WTA 2020 года (одна из предварительных версий):

3 августа – Чарлстон, Палермо

10 августа – Вашингтон, Прага

17 августа – Цинциннати

24 августа – турнир будет объявлен позже

31 августа – US Open

14 сентября – Мадрид, Стамбул

21 сентября – Рим, Страсбур

28 сентября – «Ролан Гаррос»

5 октября – Сеул, Тяньцзинь

12 октября – Пекин

19 октября – Ухань, Наньчан

26 октября – Чжэнчжоу, Линц

2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио

9 ноября – Итоговый турнир

16 ноября – Малый итоговый турнир.