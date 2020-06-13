«Ролан Гаррос» может пройти без микста и турнира легенд

Открытый чемпионат Франции по теннису может пройти без соревнований в миксте (смешанный разряд) и традиционного турнира легенд, сообщает Marca. Это сделано ради сокращения призового фонда. Число участников квалификации среди мужчин снизится с 128 до 96 человек, сравнявшись таким образом с соревнованиями среди женщин.

«Ролан Гаррос» должен был пройти с 25 мая по 7 июня в Париже, но был перенесён из-за пандемии коронавируса на период с 20 сентября по 4 октября. Теперь речь идёт о 28 сентября как начале турнира.

Среди других изменений сообщается об искусственном освещении минимум на восьми кортах, что поможет избежать проблем с завершением вечерних матчей, особенно в первые дни турнира, так как осенью темнота наступает гораздо раньше, чем в июне.