Теннисисты высказались против ограничений, которые введут на US Open
Ведущие теннисисты высказались против ограничений, которые предложено ввести на турнире в Цинциннати и на US Open. Об этом сообщает Marca.
Организаторы соревнований намерены изолировать участников в одной из гостиниц Нью-Йорка, регулярно проводить тестирование участников на наличие в организме коронавирусной инфекции и ограничить число сопровождающих. При этом глава АТР Андреа Гауденци заявил, что не станет препятствовать решению игроков о пропуске турниров в США, если они посчитают участие в них неудобным.
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.
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