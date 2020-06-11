Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Теннисисты высказались против ограничений, которые введут на US Open

Теннисисты высказались против ограничений, которые введут на US Open
Теннис / Большой шлем 0

Ведущие теннисисты высказались против ограничений, которые предложено ввести на турнире в Цинциннати и на US Open. Об этом сообщает Marca.

Организаторы соревнований намерены изолировать участников в одной из гостиниц Нью-Йорка, регулярно проводить тестирование участников на наличие в организме коронавирусной инфекции и ограничить число сопровождающих. При этом глава АТР Андреа Гауденци заявил, что не станет препятствовать решению игроков о пропуске турниров в США, если они посчитают участие в них неудобным.

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.

Стал известен календарь WTA на конец сезона: Ухань остался, Кубок Кремля сдвинут на ноябрь
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020