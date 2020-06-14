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Состоялась жерёбьёвка выставочного турнира в Лондоне с участием Энди Маррея

Состоялась жерёбьёвка выставочного турнира в Лондоне с участием Энди Маррея
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка выставочного турнира в Лондоне под названием «Битва британцев», организованного старшим братом Энди Маррея бывшей первой ракеткой мира в парном разряде Джейми Марреем. Матчи пройдут с 23 по 28 июня, в сроки, когда обычно начинается Уимблдон, отменённый в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Группы были названы в честь знаменитых британских теннисистов прошлых лет Тима Хэнмена и Грега Руседски. В группе Хэнмана оказались Энди Маррей, Кайл Эдмунд, Джеймс Уорд и Лиам Броуди. В группу Руседски вошли Даниэль Эванс, Кэмерон Норри, Джек Дрэйпер и Джей Кларк.

Энди не играл в теннис с ноября прошлого года, когда выступил за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. Australian Open и другие турниры Маррей пропустил из-за вновь обострившихся проблем с бедром.

Энди Маррей планирует сыграть в июне на турнире, организованном его старшим братом
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