Александрова проиграла второй матч за день, уступив Кр. Плишковой на турнире в Праге

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Кристине Плишковой во втором матче выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 2:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Плишкова 10 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Александровой 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
В предыдущем матче, который также состоялся сегодня, 15 июня, Александрова уступила чешке Терезе Мартинцовой.
Помимо Александровой и Плишковой в турнире принимают участие 8 чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.
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