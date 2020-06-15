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Александрова проиграла второй матч за день, уступив Кр. Плишковой на турнире в Праге

Александрова проиграла второй матч за день, уступив Кр. Плишковой на турнире в Праге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Кристине Плишковой во втором матче выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Плишкова 10 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Александровой 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В предыдущем матче, который также состоялся сегодня, 15 июня, Александрова уступила чешке Терезе Мартинцовой.

Помимо Александровой и Плишковой в турнире принимают участие 8 чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

Tipsport Elite Trophy. Матч 2
15 июня 2020, понедельник. 14:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Кристина Плишкова
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Tipsport Elite Trophy
Александрова уступила Мартинцовой в первом матче выставочного турнира в Праге
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