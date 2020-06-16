Джокович поздравил Тима с победой на Adria Tour

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил австрийца Доминика Тима с победой на первом из трёх Adria Tour — выставочном турнире, организованном сербом.
«Поздравляю, Доминик. Ты провёл отличный поединок с Филипом Краиновичем. Потрясающее завершение этих выходных. Благодарен всем игрокам, фанатам, персоналу, волонтёрам, спонсорам и особенно организаторам этого успешного мероприятия. Энергетика была нереальной. Я до сих пор во восторге от удовольствия и поддержки, которые мы получили. Сыграть там, где вырос, — это что-то очень особенное и волнующее. Я буду хранить воспоминания о нашем первом Adria Tour. Спасибо, Белград, скоро увидимся в Задаре», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Новака Джоковича в «Инстаграме».
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