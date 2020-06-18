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Организаторы турнира в Базеле готовы отменить соревнования в 2020 году

Организаторы турнира в Базеле готовы отменить соревнования в 2020 году
Теннис / ATP 0

Мужской турнир в Базеле может не состояться в этом году, так как организаторы не хотят проводить соревнования без зрителей из-за слишком высоких расходов на аренду, сообщает Telebasel. При этом возможность проведения матчей со зрителями остаётся под вопросом из-за пандемии коронавируса.

«К сожалению, у коронавируса несколько матчболов, которые могут испортить игру. Мы не можем добиться социального дистанцирования в зале, где каждый день будут присутствовать по 10 тысяч человек. С нашей точки зрения, защита игроков и гостей со всего мира не может быть гарантирована, даже если будут соблюдены все гигиенические нормы», — отметил глава турнира Роджер Бреннвальд.

Турнир в Базеле запланирован на 26 октября — 1 ноября.

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