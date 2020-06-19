Анна Блинкова не сумела пробиться в финал выставочного турнира Bratislava Open
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в финал выставочного турнира Bratislava Open, который проходит в Братиславе (Словакия). В полуфинальном матче вторая сеяная Блинкова в трёх сетах потерпела поражение от третьего номера соревнований, словачки Виктории Кужмовой, со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 0:6.
В другом полуфинале сильнейшая швейцарская теннисистка Белинда Бенчич разгромила хозяйку кортов Анну Шмидлову — 6:1, 6:0. В решающем матче сыграют Бенчич и Кужмова.
В стартовом матче соревнований 61-я ракетка мира Блинкова в двух партиях переиграла хозяйку кортов Анику Яскову — 6:2, 6:4, а в четвертьфинале В Bratislava Open Блинкова победила ещё одну словачку, Викторию Морвайову, — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.
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