Шарапова – о выходе сериала «Миллиарды»: оцените мои навыки владения палочками для еды

Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова показала сцену со своим участием из недавно вышедшей в эфир седьмой серии пятого сезона американского драматического сериала «Миллиарды» (Billions).
«Оцените мои навыки владения палочками для еды», — написала Шарапова в «Твиттере».
Посмотреть эту запись можно в «твиттере» Марии Шараповой.
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и одна из 10 женщин в истории, собравших «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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