Рублёв и все участники Adria Tour сдадут тесты на коронавирус после заболевания Димитрова

Организаторы Adria Tour выступили с официальным заявлением по поводу отмены финального матча соревнований в Задаре, в котором должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Причиной отмены стал положительный результат теста на коронавирус одного из участников турнира – болгарина Григора Димитрова.

В заявлении организаторов, опубликованном на странице турнира в «Инстаграме», говорится, что финал отменён в качестве меры предосторожности и для защиты здоровья всех участников и зрителей Adria Tour.

Организаторы сообщили, что всегда строго соблюдали все рекомендации, действующие в странах проведения турнира. И хотя ни у кого из тех, кто контактировал с Димитровым, нет никаких симптомов, все они будут протестированы на наличие вируса уже сегодня вечером.

Запланированный после финала концерт хорватского певца Петара Грашо также отменён.