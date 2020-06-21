Рублёв и все участники Adria Tour сдадут тесты на коронавирус после заболевания Димитрова

Организаторы Adria Tour выступили с официальным заявлением по поводу отмены финального матча соревнований в Задаре, в котором должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Причиной отмены стал положительный результат теста на коронавирус одного из участников турнира – болгарина Григора Димитрова.
В заявлении организаторов, опубликованном на странице турнира в «Инстаграме», говорится, что финал отменён в качестве меры предосторожности и для защиты здоровья всех участников и зрителей Adria Tour.
Организаторы сообщили, что всегда строго соблюдали все рекомендации, действующие в странах проведения турнира. И хотя ни у кого из тех, кто контактировал с Димитровым, нет никаких симптомов, все они будут протестированы на наличие вируса уже сегодня вечером.
Запланированный после финала концерт хорватского певца Петара Грашо также отменён.
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