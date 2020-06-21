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Рублёв и все участники Adria Tour сдадут тесты на коронавирус после заболевания Димитрова

Рублёв и все участники Adria Tour сдадут тесты на коронавирус после заболевания Димитрова
Теннис / ATP 0

Организаторы Adria Tour выступили с официальным заявлением по поводу отмены финального матча соревнований в Задаре, в котором должны были встретиться россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Причиной отмены стал положительный результат теста на коронавирус одного из участников турнира – болгарина Григора Димитрова.

В заявлении организаторов, опубликованном на странице турнира в «Инстаграме», говорится, что финал отменён в качестве меры предосторожности и для защиты здоровья всех участников и зрителей Adria Tour.

Организаторы сообщили, что всегда строго соблюдали все рекомендации, действующие в странах проведения турнира. И хотя ни у кого из тех, кто контактировал с Димитровым, нет никаких симптомов, все они будут протестированы на наличие вируса уже сегодня вечером.

Запланированный после финала концерт хорватского певца Петара Грашо также отменён.

Тест на коронавирус участника Adria Tour Григора Димитрова дал положительный результат
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