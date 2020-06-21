Тарпищев заявил, что Кубок Кремля может пройти в легкоатлетическом манеже ЦСКА

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что местом проведения теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля в 2020 году может стать легкоатлетический манеж ЦСКА.

Начиная с 1990 года турнир, традиционно, проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. Кубок Кремля – 2019 прошёл в «Крылатском».

«Сейчас вопросов много. Играть со зрителями или будет ограничено посещение трибун? Где будем играть? Моё мнение, лучший вариант — манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации. Но это еще надо обсуждать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса женский турнир Кубка Кремля пройдёт с 2 по 8 ноября, а мужские соревнования, скорее всего, сохранят прежние даты — с 19 по 25 октября.