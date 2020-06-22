Селиваненко — о COVID-19 на Adria Tour: просто так история с коронавирусом не закончится

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал информацию об обнаружении коронавируса у Григора Димитрова и Борны Чорича.



«Это ещё раз напомнит всем, что просто так история с коронавирусом не закончится. Медицинские регламенты и протоколы написаны не просто так. К этому надо относиться более чем серьёзно.



Джокович организовал всё без социального дистанцирования и других мер безопасности? В Сербии это было возможно на тот момент. Но, как показывает практика, никто ни от чего не застрахован. Понятно, что никто не желал такого развития ситуации. Нельзя говорить, что вирус позади и можно расслабиться. Но не стоит и делать из этого какие-то выводы по отношению к тому или иному игроку. Это повод относиться внимательно ко всем регламентам и протоколам», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

Джокович отказался от прохождения теста на коронавирус после заражения Димитрова