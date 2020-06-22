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158-я ракетка мира — про Adria Tour: ночной клуб и забитые трибуны на турнире — это норма?

158-я ракетка мира — про Adria Tour: ночной клуб и забитые трибуны на турнире — это норма?
Теннис / ATP 0

Теннисистка из США Сачия Викери прокомментировала информацию об обнаружении коронавируса у Григора Димитрова и Борны Чорича. Оба теннисиста принимали участие в турнире Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович.

«Ну и где все эти фанаты Джоковича, которые набросились на меня неделю назад, когда я сказала, что здоровье и безопасность игроков должны быть на первом месте? Что-то я не вижу их в комментариях.

Думала, что меры US Open достаточно экстремальные, но ночной клуб и забитые трибуны в ходе турнира — это, вообще, нормально?» — написала 158-я ракетка мира на своей странице в «Твиттере».

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

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