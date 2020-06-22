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Тарпищев — о коронавирусе на турнире Джоковича: я бы не обращал на это никакого внимания

Тарпищев — о коронавирусе на турнире Джоковича: я бы не обращал на это никакого внимания
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию об обнаружении коронавируса у Григора Димитрова и Борны Чорича. Оба игрока выступали на выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour.

«Как отменённый финал турнира Джоковича повлияет на дальнейшие планы в теннисе? Да никак (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Решение ATP есть: 15 июня вышел утверждённый женский календарь до конца года, мужской будут рассматривать 15 июля. Турниры они будут запускать по мере событий, 15 июля наверняка скажут, что запускают август-сентябрь, а потом посмотрим.

Конечно, кто-то может отказаться. ATP будет работать в силу возникающих событий. А эти показухи… кто хочет, тот и делает. Зачем они полезли играть? Это их риск. Я бы не обращал на это никакого внимания», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

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