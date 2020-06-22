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Александр Зверев получил отрицательный результат теста на коронавирус

Александр Зверев получил отрицательный результат теста на коронавирус
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии. Напомним, сразу у двух теннисистов, участвовавших с ним на одном турнире, был обнаружен коронавирус.

«Только что получил новость — тесты на COVID-19 всей моей команды и меня отрицательные. Прошу прощения перед всеми, кто подвергся риску, общаясь со мной. Ближайшее время я проведу на самоизоляции, а в качестве меры предосторожности я и моя команда будем регулярно проходить повторные тесты. Желаю всем, кто получил положительный результат теста, скорейшего выздоровления», — написал теннисист на своей странице в «Твиттере».

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

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