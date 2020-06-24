«Не сваливай вину на других». Кирьос ответил отцу Джоковича, раскритиковавшему Димитрова

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова Срджана, отца сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее отец первой ракетки мира раскритиковал болгарского теннисиста Григора Димитрова, который заразился коронавирусом во время выставочного турнира Adria Tour, организованного Джоковичем.

По мнению Срджана, Димитров не принимал необходимых мер безопасности. Как заявил отец Новака, болгарин нанёс вред Хорватии, Сербии и семье Джоковича.

«Не, брат, не сваливай вину на других», — написал Кирьос в «сториз» в своём «инстаграме».

Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович.

Финал отменили после того, как тест Димитрова дал положительный результат. Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга.