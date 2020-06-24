Михаил Южный выступил за проведение турниров в условиях пандемии

Экс восьмая ракетка мира из России Михаил Южный поделился мыслями о возможности проводить соревнованиях в условиях пандемии коронавируса. По словам бывшего теннисиста, реализацию такого шага в первую очередь определяет ответственность самих теннисистов.



«Я за то, чтобы при соблюдении мер безопасности пробовать проводить турниры. А всё остальное будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд. Потому что какие бы продуманные меры безопасности ни предложили организаторы, они не смогут уследить за всеми участниками соревнований.

Возобновление сезона в 2020 году? Он начнётся с турниров, организованных совсем в ином формате. Например, они будут проходить при пустых трибунах. Да, зрители, скорее всего, будут присутствовать на «Ролан Гаррос», но, насколько я знаю, их количество будет ограничено. А Adria Tour показал, что может произойти, если теннис вернётся в прежней форме, без соблюдения мер предосторожности», — цитирует Южного «RT на русском».



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



Как итог, этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.