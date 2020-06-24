Бычкова: Джокович не специально это сделал. Никто не знал, что так всё получится

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала тот факт, что выставочный турнир, организованный главой совета игроков и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.
«Никто же не знал, что всё так получится. Конечно, мы засиделись, нам хочется играть. Да, люди заразились, но Джокович это не специально сделал.
Участники турнира сами приехали, как они туда добирались? Наверное, на частных бортах. Не на лодках же они туда добирались. Их пригласили — они прилетели. Кто не захотел, не прилетел. Вот и весь ответ», — цитирует Бычкову Sport24.
13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.
В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и Джоковича.
- 24 июня 2020
-
21:30
-
20:58
-
20:54
-
19:45
-
18:50
-
17:50
-
16:37
-
15:59
-
15:22
-
15:01
-
13:41
-
12:27
-
12:11
-
11:24
-
10:18
-
09:30
-
01:21
-
00:11
- 23 июня 2020
-
23:10
-
21:50
-
20:44
-
19:24
-
19:17
-
18:26
-
18:12
-
15:06
-
14:20
-
11:55
-
09:10
-
01:24
- 22 июня 2020
-
23:39
-
22:46
-
20:48
-
16:43
-
15:56