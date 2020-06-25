Тарпищев: хотелось бы красиво выиграть ещё один Кубок Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан мужской сборной России Шамиль Тарпищев заявил о желании выиграть ещё один Кубок Дэвиса, после чего, по его словам, можно будет закончить карьеру.

«Потихоньку готовлю новых наставников для мужской сборной. Но хотелось бы красиво выиграть ещё один Кубок Дэвиса — и вот тогда закончить с тренерством. У меня дел полно.

Я рассчитывал уже в этом году. А как сейчас? Медведев, к примеру, в эти месяцы много тренировался во Франции и в Монако: снял коттедж с кортом, к нему приезжал тренер. Но тренировки тренировками, а на соревнованиях восстанавливается нервная система, которая возвращается в норму дольше всех остальных компонентов.

Рублёв тренировался в Испании. А Хачанов был в Москве и получил практики меньше всех. Итог: все в разном состоянии. И знаю, что втягивание в тренировки, в соревновательный процесс у всех ребят разное. Сложно обрести себя. А если к тому же календарь будет тяжёлым? Конкуренция ждёт серьёзнейшая», — приводит слова Тарпищева «Российская газета».