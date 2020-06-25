Даниил Медведев попал на обложку журнала Forbes

Российский теннисист Даниил Медведев стал лицом нового номера русскоязычной версии журнала Forbes. Помимо этого 24-летний уроженец Москвы попал в список самых успешных россиян в возрасте до 40 лет, составленный изданием.
Фото доступно в официальном «инстаграме» Forbes Russia.
Медведев располагается на 12-й строчке. Его доход за прошлый год оценивается в $ 10,2 млн. В рейтинг попали также ещё два представителя России в большом теннисе — Карен Хачанов (23-е место, $ 5,6 млн дохода) и Мария Шарапова (25-е место и $ 4,2 млн дохода). Возглавил список боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.
В прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю из Испании. В 80 проведённых матчах он одержал 59 побед.
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