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Даниил Медведев попал на обложку журнала Forbes

Даниил Медведев попал на обложку журнала Forbes
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев стал лицом нового номера русскоязычной версии журнала Forbes. Помимо этого 24-летний уроженец Москвы попал в список самых успешных россиян в возрасте до 40 лет, составленный изданием.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото доступно в официальном «инстаграме» Forbes Russia.

Медведев располагается на 12-й строчке. Его доход за прошлый год оценивается в $ 10,2 млн. В рейтинг попали также ещё два представителя России в большом теннисе — Карен Хачанов (23-е место, $ 5,6 млн дохода) и Мария Шарапова (25-е место и $ 4,2 млн дохода). Возглавил список боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

В прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю из Испании. В 80 проведённых матчах он одержал 59 побед.

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