Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых успешных россиян до 40 лет

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных россиян в возрасте до 40 лет, составленном Forbes.

При подсчёте баллов учитывались доходы звёзд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, количества подписчиков и запросов в поисковиках.

Доход Нурмагомедова оценили в $ 16,5 млн, у него 49 754 упоминания в СМИ. На втором месте расположилась телеведущая Ольга Бузова ($ 2,7 млн, 43 356 упоминаний). Замкнул тройку певец Егор Крид ($ 6,9 млн, 11 888 упоминаний).

Также в список попали следующие спортсмены: 4-е место — Александр Овечкин ($15,1 млн), 9-е — Артемий Панарин ($13,2 млн), 12-е — Даниил Медведев ($ 10,2 млн), 13-е — Артём Дзюба ($ 5,5 млн), 14-е — Евгений Малкин ($ 9,1 млн), 22-е — Сергей Ковалёв ($ 6,2 млн), 23-е — Карен Хачанов ($ 5,6 млн), 25-е — Мария Шарапова ($ 4,2 млн), 28-е — Фёдор Смолов ($ 3,7 млн), 31-е — Алина Загитова ($ 1,1 млн), 32-е — Александр Головин ($ 3,5 млн).