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Директор Уимблдона: из истории Adria Tour важно усвоить урок

Директор Уимблдона: из истории Adria Tour важно усвоить урок
Теннис / ATP 0

Ричард Льюис, директор Уимблдона, поделился мнением о заражении игроков коронавирусом на турнире Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. Льюис отказался критиковать Джоковича, но признал, что кадры с турнира его расстроили. Одним из заразившихся стал сам Джокович.

На соревнованиях присутствовало большое количество зрителей, а сами игроки пожимали друг другу руки и обнимались.

«В первую очередь хочу пожелать всем скорейшего выздоровления. Кадры с турнира расстраивали. Но думаю, что это пойдёт на пользу теннису. Теперь мы понимаем, как нужно и не нужно поступать. Думаю, теперь все понимают, насколько важно соблюдать медицинский протокол. Он придуман не просто так. Важно усвоить этот урок», — цитирует Льюиса Metro.

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