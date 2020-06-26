Директор Уимблдона: из истории Adria Tour важно усвоить урок
Ричард Льюис, директор Уимблдона, поделился мнением о заражении игроков коронавирусом на турнире Adria Tour, который организовал серб Новак Джокович. Льюис отказался критиковать Джоковича, но признал, что кадры с турнира его расстроили. Одним из заразившихся стал сам Джокович.
На соревнованиях присутствовало большое количество зрителей, а сами игроки пожимали друг другу руки и обнимались.
«В первую очередь хочу пожелать всем скорейшего выздоровления. Кадры с турнира расстраивали. Но думаю, что это пойдёт на пользу теннису. Теперь мы понимаем, как нужно и не нужно поступать. Думаю, теперь все понимают, насколько важно соблюдать медицинский протокол. Он придуман не просто так. Важно усвоить этот урок», — цитирует Льюиса Metro.
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