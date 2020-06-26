Настасе: когда Джокович считает всех вокруг идиотами, а себя умным, происходит такое

Бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе раскритиковал Новака Джоковича, который был организатором турнира Adria Tour. На выставочном турнире несколько участников, включая самого Джоковича, заразились коронавирусом. Эксперты обратили внимание на недостаточное внимание к правилам безопасности на турнире. Организаторы допустили на соревнования зрителей, а участники пожимали друг другу руки и обнимались.

«Джокович понимал, что есть риск, ведь на трибунах было сколько болельщиков. Думаю, теперь он успокоился.

Когда он считает, что все кругом идиоты, а он умный, такое происходит. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Но, принимая такое решение, нужно нести ответственность.

Если все нарушают правила, а вирус действительно так опасен, как говорят, то нужно быть предельно осторожным. Если же не уважать правила, то придётся платить.

Зачем Джоковичу был нужен этот турнир? Он был бесполезным», — цитирует Настасе Tennis World USA со ссылкой на румынские СМИ.