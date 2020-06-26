Ким Клейстерс вместе с семьёй переедет в США

Бывшая первая ракетка мира 36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, которая в феврале возобновила карьеру после восьмилетнего перерыва, этим летом переедет в родной штат мужа — Нью-Джерси.

На это решение повлияли сразу несколько причин, сообщает De Telegraaf. Во-первых, Клейстерс хочет лучше подготовиться к возобновлению сезона. Во-вторых, её муж, бывший баскетболист Брайан Линч, может стать главным тренером «Бруклина».

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.